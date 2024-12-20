Минобороны: Дрон ВСУ сбили в небе над Белгородской областью
20 декабря 202416:30
Украинский БПЛА ликвидировали дежурные средства ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны России.
В ведомстве отметили, что летательный аппарат самолетного типа был сбит приблизительно в 15:20 20 декабря.
Дроны самолетного типа способны преодолевать значительные расстояния и нести до нескольких десятков килограммов взрывчатых веществ.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что два мирных жителя были ранены в результате атак ВСУ по населенным пунктам в Белгородской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru