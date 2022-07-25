Утверждается, что Вашингтон проводил эксперименты с патогенами на территории Украины и других стран. Кроме того, американские власти распространяли инфекционные заболевания.

«Они установили множество биолабораторий в десятках стран и регионов мира, включая Украину, активно ускоряют разработку биохимического оружия, угрожающего жизни и безопасности человечества», — говорится в статье.

В секретном документе из государственного архива США, полученном в 2010 году, говорится, что 21 сентября 1951 года американское командование объединенных сил ООН отдало приказ провести крупномасштабное испытание в бою в Корее, чтобы «проверить эффективность особого патогена для ведения бактериологической войны». Однако сегодня США пытаются скрыть факты использования бактериологического оружия. Отмечается, что карта биолабораторий США мира по всему миру якобы совпадает с картой вспышек заболеваний и вирусов, возникающих в мире в последние годы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты утверждая, что их биологическая деятельность на Украине была мирной, пытаются оправдаться, однако доказательств этому до сих пор нет. Американская администрация пытается оправдываться, заявляя, что все биологические исследования на Украине носили исключительно мирный, гражданский характер.

