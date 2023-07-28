Минобороны Британии по ошибке отправило засекреченные данные Мали
Минобороны Британии приступило к расследованию после того, как чиновники по ошибке переслали электронные письма с секретными данными близкому партнеру России — Мали. Об этом сообщила газета The Telegraph.
Сообщается, что в адресе получателя была пропущена буква «i»: письма были отправлены по адресу, заканчивающемуся доменом «.ml», а не «.mil». Первый принадлежит Мали, второй — США.
Мали — не только близкий союзник России, но и одна из шести стран Африки, которым российский лидер Владимир Путин обещал бесплатно поставлять зерно после выхода из зерновой сделки с Турцией, ООН и Украиной.
На прошлой неделе в результате схожей ошибки миллионы военных писем попали из США в Мали. Однако нынешний просчет Министерства обороны Британии «не идет ни в какое сравнение», заявило издание.
Ранее хакеры атаковали министерство иностранных дел Литвы, похитив переписку внешнеполитического ведомства с диппредставительствами республики и других стран. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru