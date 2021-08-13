В Литве заявили о связи хакерской атаки на МИД республики с Россией

Атаку на министерство иностранных дел страны Литвы могли произвести связанные с Россией хакеры, заявил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас. Об этом сообщает Sputnik Литва.

Хакеры похитили секретную переписку МИД Литвы

Анушаускас напомнил, что в ноябре прошлого года произошла еще одна атака на МИД.

«Те группы программистов, которые действуют в нашем регионе, осуществляют кибератаки, взламывают базы данных, они, как правило, связаны с российскими спецслужбами», — считает глава Минобороны.

Кроме того, министр отметил, что невозможно проверить подлинность и секретность украденных хакерами документов.

Об атаке киберпреступников на МИД Литвы стало известно накануне. По данным местных СМИ, хакеры похитили переписку внешнеполитического ведомства с диппредставительствами республики и других стран. Позже президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что украденные документы «могут причинить большой ущерб союзникам» страны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХакерыМИДРоссияЛитва
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