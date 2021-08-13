В Литве заявили о связи хакерской атаки на МИД республики с Россией
Атаку на министерство иностранных дел страны Литвы могли произвести связанные с Россией хакеры, заявил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас. Об этом сообщает Sputnik Литва.
Анушаускас напомнил, что в ноябре прошлого года произошла еще одна атака на МИД.
«Те группы программистов, которые действуют в нашем регионе, осуществляют кибератаки, взламывают базы данных, они, как правило, связаны с российскими спецслужбами», — считает глава Минобороны.
Кроме того, министр отметил, что невозможно проверить подлинность и секретность украденных хакерами документов.
Об атаке киберпреступников на МИД Литвы стало известно накануне. По данным местных СМИ, хакеры похитили переписку внешнеполитического ведомства с диппредставительствами республики и других стран. Позже президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что украденные документы «могут причинить большой ущерб союзникам» страны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 932 / сут.
Умерли
168 тыс.+808 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+20 195 / сут.
- В Литве заявили о связи хакерской атаки на МИД республики с Россией
- Азербайджан обвинил Армению в обстреле окрестностей Шуши
- Исследование: пьющие оказались более подвержены заболеванию COVID-19
- В России вновь похитили школьницу, убив ее родственников
- СМИ: Причиной взрыва автобуса в Воронеже стал газовый баллон у пассажирки
- СК: задержаны пособники побега заключенных из ИВС в Подмосковье
- Межрегиональный режим ЧС введён в Якутии из-за пожаров
- МИД: Россия не планирует эвакуацию своего посольства в Кабуле
- Пытавшийся совершить суицид в соборе Петербурга просил позвонить архангелу
- В России новый максимум смертей с коронавирусом — за сутки погибли 815 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru