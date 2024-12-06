Минобороны: Беспилотники ВСУ атаковали Астраханскую и Белгородскую область

Два беспилотника ВСУ атаковали Астраханскую и Белгородскую области. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

В Воронежской области один человек пострадал при атаке дронов ВСУ

По данным ведомства, украинские летательные аппараты были сбиты дежурными средствами ПВО. С их помощью украинская армия попыталась осуществить террористические атаки по объектам на российской территории.

Сообщается, что дроны были ликвидированы в период с 20:10 по 20:50 мск.

Ранее украинские дроны атаковали город Шебекино, ранения получила одна женщина. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Минобороны РФБелгородская областьАстраханская ОбластьВСУБеспилотники

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