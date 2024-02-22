Минобороны Белоруссии заявило о 100 тысячах украинских военных на границе

15 февраля Белоруссия ввела режим КТО в Лельчицком районе на границе с Украиной. Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на белорусско-украинской границе задержали диверсантов.

Ранее сегодня Хренин заявил, что белорусские военные будут сбивать иностранные воздушные суда в случае нарушения границы.

