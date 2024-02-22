Минобороны Белоруссии заявило о 100 тысячах украинских военных на границе
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин утверждает, что Украина сосредоточила на украино-белорусской границе группировку военных численностью 112-114 тысяч человек.
По его словам, из них около 17 тысяч привлекаются для непосредственной охраны украинско-белорусской границы. Глава минобороны при этом подчеркнул в эфире телеканала «Россия 24», что Белоруссия не будет наращивать число военных со своей стороны.
15 февраля Белоруссия ввела режим КТО в Лельчицком районе на границе с Украиной. Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на белорусско-украинской границе задержали диверсантов.
Ранее сегодня Хренин заявил, что белорусские военные будут сбивать иностранные воздушные суда в случае нарушения границы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru