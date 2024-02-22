В Белоруссии пригрозили «не церемониться» при нарушении воздушных границ
Белорусские военные будут сбивать иностранные воздушные суда в случае нарушения границы. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью телеканалу «Россия 24».
Комментируя увеличение числа военной авиации НАТО у границ республики, Хренин указал, что силы ПВО будут сбивать самолеты, если будут «потеряны тормоза» со стороны оппонентов.
«Церемониться не будем», — подчеркнул министр.
Ранее замкомандира бригады сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии Вадим Бобилевич сообщил, что подразделение усилило один из участков госграницы на южном направлении, пишет «Свободная пресса».
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