В Белоруссии пригрозили «не церемониться» при нарушении воздушных границ

Белорусские военные будут сбивать иностранные воздушные суда в случае нарушения границы. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мир дорого стоит»: Белоруссия получила от России «Искандеры»

Комментируя увеличение числа военной авиации НАТО у границ республики, Хренин указал, что силы ПВО будут сбивать самолеты, если будут «потеряны тормоза» со стороны оппонентов.

«Церемониться не будем», — подчеркнул министр.

Ранее замкомандира бригады сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии Вадим Бобилевич сообщил, что подразделение усилило один из участков госграницы на южном направлении, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаБелоруссия

Горячие новости

Все новости

партнеры