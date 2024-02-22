В Белоруссии пригрозили «не церемониться» при нарушении воздушных границ

Комментируя увеличение числа военной авиации НАТО у границ республики, Хренин указал, что силы ПВО будут сбивать самолеты, если будут «потеряны тормоза» со стороны оппонентов.

«Церемониться не будем», — подчеркнул министр.

Ранее замкомандира бригады сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии Вадим Бобилевич сообщил, что подразделение усилило один из участков госграницы на южном направлении, пишет «Свободная пресса».

