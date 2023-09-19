Минобороны Армении: У Армении нет вооруженных сил в Нагорном Карабахе

«Как и прежде, в азербайджанских официальных сообщениях и средствах массовой информации продолжает находить место ложное утверждение о том, что в Нагорном Карабахе находятся подразделения ВС РА, военная техника и личный состав. Министерство обороны Армении неоднократно, а теперь и сейчас заявляет, что у Республики Армения нет армии в Нагорном Карабахе», - говорится в сообщении ведомства.

Азербайджан начал локальные «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе для восстановления конституционного строя. Как отметили министерстве обороны республики, существование соединений вооруженных сил Армении в Карабахском регионе — источник «серьезной угрозы» миру и стабильности на этой территории.

Ранее политолог Тофик Аббасов в интервью НСН предположил, что Баку начнет «антитеррористическую» операцию в Карабахе из-за нежелания Армении выводить свои вооруженные силы. Как напомнил эксперт, Ереван ранее обязался разоружить и вывести остатки своей армии из региона. До этого Армения выступила с устным признанием того, что Карабах не входил в состав республики, передает RT.

