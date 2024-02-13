Министра обороны Италии госпитализировали
Министра обороны Италии Гуидо Крозетто госпитализировали с подозрением на перикардит. Об этом сообщает агентство Nova со ссылкой на заявление оборонного ведомства.
Отмечается, что ночью Крозетто прибыл в одну из больниц Рима, министр жаловался на сильные боли в груди. Медики провели первичное обследование и сделали коронографию.
«Информации о причинах нет, но источники в больнице говорят, что это может быть перикардит», — говорится в материале.
Ранее в больницу попал министр обороны США Ллойд Остин, его госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем, напоминает «Свободная пресса». Позже стало известно, что главу Пентагона поместили в отделение интенсивной терапии, отмечает RT.
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