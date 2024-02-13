Министра обороны Италии госпитализировали

Отмечается, что ночью Крозетто прибыл в одну из больниц Рима, министр жаловался на сильные боли в груди. Медики провели первичное обследование и сделали коронографию.

«Информации о причинах нет, но источники в больнице говорят, что это может быть перикардит», — говорится в материале.

Ранее в больницу попал министр обороны США Ллойд Остин, его госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем, напоминает «Свободная пресса». Позже стало известно, что главу Пентагона поместили в отделение интенсивной терапии, отмечает RT.

