Главу Пентагона Остина поместили в отделение интенсивной терапии
Министра обороны США Ллойда Остина поместили в отделение интенсивной терапии центра Уолтера Рида из-за проблем с мочевым пузырем. Об этом сообщил Пентагон со ссылкой на заявление врачей центра.
Ранее Остина госпитализировали для обследования из-за «симптомов, указывающих на проблемы с мочевым пузырем». Министр обороны передал свои полномочия заместителю, пишет Ura.ru.
Как отметили в Пентагоне, вечером после проверок и обследований министра перевели в отделение интенсивной терапии для «поддерживающего лечения и тщательного мониторинга».
«На данный момент неизвестно, сколько продлится госпитализация министра Остина», — указали врачи.
В декабре у Ллойда Остина обнаружили рак простаты, напоминает телеканал «360». Министра прооперировали, в период восстановления он продолжал выполнять свои обязанности дистанционно.
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