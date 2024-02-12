Главу Пентагона Остина поместили в отделение интенсивной терапии

Ранее Остина госпитализировали для обследования из-за «симптомов, указывающих на проблемы с мочевым пузырем». Министр обороны передал свои полномочия заместителю, пишет Ura.ru.

Как отметили в Пентагоне, вечером после проверок и обследований министра перевели в отделение интенсивной терапии для «поддерживающего лечения и тщательного мониторинга».

«На данный момент неизвестно, сколько продлится госпитализация министра Остина», — указали врачи.

В декабре у Ллойда Остина обнаружили рак простаты, напоминает телеканал «360». Министра прооперировали, в период восстановления он продолжал выполнять свои обязанности дистанционно.

