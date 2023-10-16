Министра иностранных дел Норвегии отправили в отставку
16 октября 202313:22
Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд отправлена в отставку. Об этом сообщается на сайте правительства.
Уточняется, что решение было принято на государственном совете, причины решения не сообщаются.
Ее место займет министр по вопросам климата и окружающей среды Эспен барт Эйде.
Ранее в пятницу Хюитфельд осудила блокаду сектора Газа, осудила действия ХАМАС против Израиля, и заявила, что эта страна имеет право на самооборону.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru