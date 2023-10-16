Министра иностранных дел Норвегии отправили в отставку

Уточняется, что решение было принято на государственном совете, причины решения не сообщаются.

Ее место займет министр по вопросам климата и окружающей среды Эспен барт Эйде.

Ранее в пятницу Хюитфельд осудила блокаду сектора Газа, осудила действия ХАМАС против Израиля, и заявила, что эта страна имеет право на самооборону.

