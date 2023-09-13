Министр ВВС США призвал готовиться к возможной войне с Китаем
Министр ВВС США Фрэнк Кендалл призвал власти Соединенных Штатов усилить подготовку к возможному военному конфликту с Китаем. Об этом пишет The Hill.
«Наша задача — сдерживать эту войну и быть готовыми к победе, если она случится. Мы все говорим о необходимости реформы Воздушно-космических войск, иначе мы можем не предотвратить и даже проиграть войну», — указал Кендалл.
Министр считает, что столкновение может начаться, если военного потенциала Штатов окажется недостаточно для сдерживания «агрессии» Пекина против Тайваня. По словам Кендалла, Китай наращивает армию для подготовки к возможному противостоянию с США.
Как отметил министр, КНР создала новые войска для атак по авианосцам и аэродромам и службу стратегической поддержки для информационного доминирования в киберпространстве и космосе. Кендалл указал, что Пекин более двадцати лет оптимизирует силы для «противостояния сверхдержав», чтобы одержать верх над Вашингтоном.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru