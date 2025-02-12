Министр обороны Украины заявил о готовности Киева к переговорам

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев готов к переговорам по разрешению российско-украинского конфликта. Сообщение министр опубликовал в своем аккаунте в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит экстремистской и запрещенной в России корпорации Meta).

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По словам министра обороны Украины, установление длительного и справедливого мира возможно лишь при сильной позиции Украины на поле боя.

Умеров подчеркнул, что инвестиции в оборонную промышленность Украины и доставка военной помощи Киеву будут обсуждаться в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Министр добавил, что он планирует провести несколько двусторонних встреч с коллегами из стран-союзников, на которых будет обсуждаться усиление военного партнерства.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что американский лидер Дональд Трамп тайно поручил своему специальному посланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу содействовать переговорному процессу Москвы и Киева. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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