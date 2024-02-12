Министр обороны США Остин передал свои полномочия заместителю
12 февраля 202405:01
Министр обороны США Ллойд Остин передал свои полномочия замминистра на фоне очередной госпитализации, сообщает Пентагон.
Исполнять его обязанности будет Кэтлин Хикс. Она уже приняла исполнение обязанностей и полномочий.
Ранее стало известно, что Остина вновь госпитализировали. Речь идет о симптомах, указывающих на проблему с мочевым пузырем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru