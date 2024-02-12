Министр обороны США Остин передал свои полномочия заместителю

Министр обороны США Ллойд Остин передал свои полномочия замминистра на фоне очередной госпитализации, сообщает Пентагон.

СМИ: глава Пентагона Остин объявился в изможденном виде

Исполнять его обязанности будет Кэтлин Хикс. Она уже приняла исполнение обязанностей и полномочий.

Ранее стало известно, что Остина вновь госпитализировали. Речь идет о симптомах, указывающих на проблему с мочевым пузырем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.defense.gov / Chad McNeeley, DOD
ТЕГИ:СШАПентагон

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