СМИ: глава Пентагона Остин объявился в изможденном виде
24 января 202405:35
Министр обороны США Ллойд Остин выглядел похудевшим и изможденным на первом публичном появлении после госпитализации, сообщает The Daily Mail.
23 января глава пентагона впервые после выписки из больницы участвовал в видеоконференции, выступив на заседании контактной группы помощи Украине. По данным издания, он казался похудевшим и выглядел изможденным.
Ранее Остина на фоне скандала с его госпитализацией вызвали для показаний в комитет по делам вооруженных сил Конгресса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru