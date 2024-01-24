СМИ: глава Пентагона Остин объявился в изможденном виде

23 января глава пентагона впервые после выписки из больницы участвовал в видеоконференции, выступив на заседании контактной группы помощи Украине. По данным издания, он казался похудевшим и выглядел изможденным.

Ранее Остина на фоне скандала с его госпитализацией вызвали для показаний в комитет по делам вооруженных сил Конгресса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

