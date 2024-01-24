СМИ: глава Пентагона Остин объявился в изможденном виде

Министр обороны США Ллойд Остин выглядел похудевшим и изможденным на первом публичном появлении после госпитализации, сообщает The Daily Mail.

В Пентагоне не смогли назвать дату возвращения Остина с «удаленки»

23 января глава пентагона впервые после выписки из больницы участвовал в видеоконференции, выступив на заседании контактной группы помощи Украине. По данным издания, он казался похудевшим и выглядел изможденным.

Ранее Остина на фоне скандала с его госпитализацией вызвали для показаний в комитет по делам вооруженных сил Конгресса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.defense.gov / Chad McNeeley, DO
ТЕГИ:ПентагонСША

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