Министр обороны Молдавии заявил об отсутствии военных угроз
Вокруг Молдавии нет угроз военного характера, сказал министр обороны республики Анатолий Носатый в эфире телеканала Vocea Basarabiei.
Глава минобороны заявил, что в военном ведомстве не фиксируют прямых и непрямых угроз военного характера. При этом он сообщил о силах, которые пытаются дестабилизировать ситуацию внутри страны.
По его мнению, за этими попытками стоят «пророссийские антиконституционные силы». Они хотят отделения Молдавии от Евросоюза, полагает он.
Недавнее покушение на президента Приднестровья Вадима Красносельского совершено с целью создать панику среди населения, сказал в беседе с НСН бывший глава Верховного Совета республики Александр Щерба.
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