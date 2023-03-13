Министр обороны Молдавии заявил об отсутствии военных угроз

Глава минобороны заявил, что в военном ведомстве не фиксируют прямых и непрямых угроз военного характера. При этом он сообщил о силах, которые пытаются дестабилизировать ситуацию внутри страны.

По его мнению, за этими попытками стоят «пророссийские антиконституционные силы». Они хотят отделения Молдавии от Евросоюза, полагает он.

Недавнее покушение на президента Приднестровья Вадима Красносельского совершено с целью создать панику среди населения, сказал в беседе с НСН бывший глава Верховного Совета республики Александр Щерба.

