JP: Глава Минздрава Израиля запретил лечить раненых боевиков ХАМАС

Ранее СМИ сообщили, что боевиков ХАМАС якобы будут доставлять в израильские госбольницы наряду с ранеными гражданами страны.

Как отметил Арбель, система здравоохранения Израиля должна полностью сосредоточиться на лечении пострадавших и солдат Армии обороны страны, пишет RT.

«Задача по обеспечению безопасности и лечению террористов в системе общественного здравоохранения существенно вредит этим усилиям, и поэтому под моим руководством их лечить не будут», — подчеркнул министр.

Арбель уже уведомил о своем решении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху призвал его дать соответствующие указания по этому вопросу, отмечает телеканал «360».

