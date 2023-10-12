JP: Глава Минздрава Израиля запретил лечить раненых боевиков ХАМАС
Министр здравоохранения Израиля Моше Арбель запретил лечить раненых радикалов движения ХАМАС в государственных больницах. Об этом пишет The Jerusalem Post.
Ранее СМИ сообщили, что боевиков ХАМАС якобы будут доставлять в израильские госбольницы наряду с ранеными гражданами страны.
Как отметил Арбель, система здравоохранения Израиля должна полностью сосредоточиться на лечении пострадавших и солдат Армии обороны страны, пишет RT.
«Задача по обеспечению безопасности и лечению террористов в системе общественного здравоохранения существенно вредит этим усилиям, и поэтому под моим руководством их лечить не будут», — подчеркнул министр.
Арбель уже уведомил о своем решении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху призвал его дать соответствующие указания по этому вопросу, отмечает телеканал «360».
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- JP: Глава Минздрава Израиля запретил лечить раненых боевиков ХАМАС
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru