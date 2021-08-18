Министр обороны Афганистана призвал задержать сбежавшего президента

Министр обороны Афганистана генерал Бисмилла Хан Мохаммади призвал Интерпол задержать бежавшего президента Ашрафа Гани за продажу родины. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В социальной сети начали появляться публикации с хэштегом «Интерпол, задержите Гани».

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Ранее СМИ сообщали, что президент Афганистана находится в столице ОАЭ Абу-Даби.

Бегство из страны президента Афганистана Ашрафа Гани помешало осуществить договоренности между властями и движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) о прекращении огня и ведении переговоров о переходном правительстве, сообщает Bloomberg.

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ТЕГИ:АфганистанТалибан
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