СМИ: Президент Афганистана Гани находится в Абу-Даби
Бежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани находится в столице ОАЭ Абу-Даби, сообщил телеканал Kabul News.
Бегство из страны президента Афганистана Ашрафа Гани помешало осуществить договоренности между властями и движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) о прекращении огня и ведении переговоров о переходном правительстве, сообщает Bloomberg.
Напомним, боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.
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