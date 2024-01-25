Министр экономики Израиля назвал Иран законной целью для ударов
Министр промышленности и экономики Израиля Нир Баркат назвал Иран законной целью для израильских ракетных ударов, передает The Telegraph.
Баркат заявил, что Иран поддерживает группировки, которые выступают против существования еврейского государства. Он призвал послать Ирану «сигнал», который остудит пыл страны.
20 января как минимум 10 мирных жителей погибли при израильском ударе по жилому кварталу на западе Дамаска, сообщил телеканал Al Hadath. Отмечается, что Израиль нанес удар по одному из домов на проспекте Меззе, который находится поблизости от посольства Ирана.
Ранее советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи генерал-майор Рахим Сафави предложил странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заключить договор о ненападении, передает «Радиоточка НСН».
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