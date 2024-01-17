Министр экономики ФРГ пожаловался на нехватку денег из-за Украины

«Мы тратим деньги, этих денег больше нет, и они, надо признать, не поступают в нашу экономику», - сказал глава ведомства.

Также Хабек признал, что после отказа от российского газа экономика Германии лишилась конкурентного преимущества. При этом он указал на рост цен на энергоносители.

В 2024 году Берлин окажут Киеву военную помощь на более чем семь миллиардов евро, напоминает «Радиоточка НСН».

