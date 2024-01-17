Министр экономики ФРГ пожаловался на нехватку денег из-за Украины
Германия недополучает деньги из-за трат на помощь Украине. Об этом во время выступления в парламенте заявил министр экономики страны Роберт Хабек, пишет РИА Новости.
«Мы тратим деньги, этих денег больше нет, и они, надо признать, не поступают в нашу экономику», - сказал глава ведомства.
Также Хабек признал, что после отказа от российского газа экономика Германии лишилась конкурентного преимущества. При этом он указал на рост цен на энергоносители.
В 2024 году Берлин окажут Киеву военную помощь на более чем семь миллиардов евро, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru