«Бездонная бочка»: ЕС ищет деньги для Украины на фоне разногласий в конгрессе США

При этом Венгрия, по его словам, готова к тому, чтобы, если для каждой страны на основе, например, национальных экономических показателей рассчитают, сколько она должна выплатить Украине, «с помощью венгерского парламента обеспечить эту сумму из бюджета Венгрии».

ЕС В ПОИСКАХ ДЕНЕГ, ВЕНГРИЯ ПРОТЕСТУЕТ

Так, 1 февраля пройдет экстренный саммит ЕС для согласования корректировки многолетнего бюджета сообщества до 2027 года с целью выделения помощи Киеву в 50 млрд евро. В середине декабря 2023 года на полях саммита ЕС в Брюсселе Венгрия заблокировала выделение Украине 50 млрд евро на четырехлетний срок. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявлял, что согласие на выделение средств дали 26 стран ЕС — то есть все, кроме Венгрии.

Тем временем другие европейские страны действуют более решительно. Президент Франции Эммануэль Макрон 17 января заявил, что передаст Украине порядка 40 ракет SCALP, несколько сотен бомб и самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar. Он отметил, что посетит Украину в феврале. Макрон также подчеркнул, что работает с Киевом над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности, которое должно быть подписано через несколько недель.

«Я объявлю о финализации этих текстов. Начнутся поставки снарядов, о которых я говорю», - приводит его слова газета Le Monde.

В свою очередь правительство Германии 16 января заявило, что ФРГ выделит Киеву в 2024 году военную помощь на сумму более 7 млрд евро. Таким образом, по объемам выделенной Украине помощи Германия занимает второе место, США – первое.