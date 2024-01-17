«Бездонная бочка»: ЕС ищет деньги для Украины на фоне разногласий в конгрессе США
Страны ЕС ищут всевозможные способы финансирования Украины. Между тем конгресс США так и не смог согласовать выделение помощи Киеву, а Венгрия вновь заявила об ее вреде экономике ЕС.
Венгрия предлагает финансировать Украину без вреда для бюджета Евросоюза и без общего кредита, свою долю страна готова выплатить из нацбюджета. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на пресс-конференции со словацким коллегой Робертом Фицо.
Он отметил, что выделение 50 млрд евро сразу на четыре года серьезно навредили бы европейской экономике, так как «неизвестно, что будет через четыре года».
«Если мы хотим создать денежный фонд для помощи Украине, давайте его создадим вне бюджета ЕС. Есть те, кто хочет взять общий кредит, — Венгрия этого не хочет», - сказал Орбан.
При этом Венгрия, по его словам, готова к тому, чтобы, если для каждой страны на основе, например, национальных экономических показателей рассчитают, сколько она должна выплатить Украине, «с помощью венгерского парламента обеспечить эту сумму из бюджета Венгрии».
ЕС В ПОИСКАХ ДЕНЕГ, ВЕНГРИЯ ПРОТЕСТУЕТ
Так, 1 февраля пройдет экстренный саммит ЕС для согласования корректировки многолетнего бюджета сообщества до 2027 года с целью выделения помощи Киеву в 50 млрд евро. В середине декабря 2023 года на полях саммита ЕС в Брюсселе Венгрия заблокировала выделение Украине 50 млрд евро на четырехлетний срок. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявлял, что согласие на выделение средств дали 26 стран ЕС — то есть все, кроме Венгрии.
Тем временем другие европейские страны действуют более решительно. Президент Франции Эммануэль Макрон 17 января заявил, что передаст Украине порядка 40 ракет SCALP, несколько сотен бомб и самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar. Он отметил, что посетит Украину в феврале. Макрон также подчеркнул, что работает с Киевом над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности, которое должно быть подписано через несколько недель.
«Я объявлю о финализации этих текстов. Начнутся поставки снарядов, о которых я говорю», - приводит его слова газета Le Monde.
В свою очередь правительство Германии 16 января заявило, что ФРГ выделит Киеву в 2024 году военную помощь на сумму более 7 млрд евро. Таким образом, по объемам выделенной Украине помощи Германия занимает второе место, США – первое.
При этом в Австрии выступают против увеличения бюджета ЕС, который установлен до 2027 года. Евродепутат Харальд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте, 16 января заявил, что Украина превратилась в «бездонную бочку» для финансовой помощи со стороны ЕС. По его словам, объединение не должно согласовывать передачу Киеву дополнительного транша в 50 млрд евро.
«С такими трюками не стоит удивляться, если доверие людей к ЕС продолжит падать. Украина уже давно превратилась в бездонную бочку», - приводит слова политика пресс-служба АПС.
В КОНГРЕССЕ США ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАЗНОГЛАСИЯ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 17 января выразил уверенность, что конгресс США, несмотря на разногласия, сможет одобрить новый пакет помощи Украине. Он подчеркнул, что хотел бы увидеть это «как можно скорее».
При этом он отметил, что, несмотря на все сложности, европейские союзники продолжают направлять Киеву «поток боеприпасов и оружия».
В тот же день госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNBC отметил, что у США отсутствует «волшебный горшочек», из которого можно было бы финансировать Киев без согласования запросов в конгрессе. В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон в настоящий момент не готовит новых пакетов военной помощи Украине из-за продолжающегося отсутствия на это бюджетных средств.
Однако американские власти настроены решительно. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что администрация США будет пытаться добиться выделения конгрессом помощи Украине в ближайшие недели.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут воевать с помощью лопат, если Запад перестанет поставлять Киеву оружие. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Украина нуждается в устойчивой финансовой и военной помощи для противостояния России. А президент РФ Владимир Путин 16 января заявил, что конфликт на Украине закончился бы полтора года назад, если бы Киев не вышел из переговорного процесса, передает «Радиоточка НСН».
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