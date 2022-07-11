В Китае заявили об опасности установления потолка цен на российскую нефть

Он отметил, что такое развитие событий может спровоцировать крайнюю волатильность стоимости поставок, что опасно ростом глобальной инфляции. По словам Боцяна, установление потолка цен на нефть также приведет к замедлению восстановления мировой экономики.

Так, он указал, что Запад своими действиями хочет ударить по энергетическим доходам России с наименьшими затратами для себя. Однако, подчеркнул Боцян, эффект от ограничений может быть отрицательным.

Ранее министр планирования и финансов Южной Кореи Чху Ген Хо обсудил с главой Минфина США Джанет Йеллен предложение установить ограничения на цену российской нефти, напоминает РИА ФАН. Так, Йеллен в беседе объяснила необходимость ограничительных мер «уменьшением выручки России от продажи нефти» и «стабилизацией высоких цен на энергоресурсы».

