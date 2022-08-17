Минфин Японии: возобновлен импорт российской нефти

Япония в июле вновь приступила к импорту российской нефти, однако ее объем сократился на 65 процентов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, заявляет министерство финансов страны.

В Бангладеш захотели договориться о поставках российской нефти

Кроме этого, за этот период зафиксировано снижение объема импорта сжиженного природного газа на 26,1%. В июне Япония полностью отказалась от импорта нефти из России. За период с января по июнь этого года объем импорта на сырье снизился на 21,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Напомним, Таиланд очень заинтересован в импорте энергоресурсов и удобрений из РФ. Об этом сообщил посол этой страны в Москве Сасиват Вонгсинсават.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ЯпонияНефть
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