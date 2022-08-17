Кроме этого, за этот период зафиксировано снижение объема импорта сжиженного природного газа на 26,1%. В июне Япония полностью отказалась от импорта нефти из России. За период с января по июнь этого года объем импорта на сырье снизился на 21,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Напомним, Таиланд очень заинтересован в импорте энергоресурсов и удобрений из РФ. Об этом сообщил посол этой страны в Москве Сасиват Вонгсинсават.

