В Бангладеш захотели договориться о поставках российской нефти
Бангладеш пытается договориться с Россией о поставках российской нефти, несмотря на западные санкции. Об этом заявил посол южноазиатской республики в РФ Камрул Ахсан в беседе с РИА Новости.
По словам дипломата, Бангладеш «пытается обратить внимание России на себя». Ахсан отметил, что Москва помогает республике в строительстве атомной электростанции, стоимость этого проекта — $14 млрд. Кроме того, российский «Газпром» заключил контракт на разведку газовых месторождений в южноазиатской стране.
«Мы пытаемся договориться об импорте российской нефти. Хотя я знаю, что это попадает под санкции США. Но мы открыты для переговоров с Россией», — добавил посол.
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