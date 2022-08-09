В Бангладеш захотели договориться о поставках российской нефти

По словам дипломата, Бангладеш «пытается обратить внимание России на себя». Ахсан отметил, что Москва помогает республике в строительстве атомной электростанции, стоимость этого проекта — $14 млрд. Кроме того, российский «Газпром» заключил контракт на разведку газовых месторождений в южноазиатской стране.

«Мы пытаемся договориться об импорте российской нефти. Хотя я знаю, что это попадает под санкции США. Но мы открыты для переговоров с Россией», — добавил посол.

