Таиланд заинтересован в импорте энергоресурсов из РФ
Таиланд очень заинтересован в импорте энергоресурсов и удобрений из РФ. Такое заявление сделал посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават, передает ТАСС.
По его словам, Таиланд заинтересован в нефти, газе и удобрениях. Вонгсинсават отметил, что по вопросу удобрений уже ведутся переговоры с российской стороной.
Ранее в мае российский министр экономического развития Максим Решетников заявил, что экономические санкции против Москвы могут способствовать быстрому достижению РФ и Таиландом совместно поставленной цели увеличения торгового до 10 миллиардов долларов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+18 555 / сут.
Умерли
383 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+9 817 / сут.
- Таиланд заинтересован в импорте энергоресурсов из РФ
- Великобритания вышла на плато по числу заражений оспой обезьян
- Болгария приостановила выдачу виз россиянам на неопределенный срок
- В «Черноголовке» опровергли сообщения о переговорах с Ritter Sport
- В Сочи завершились переговоры глав России и Турции
- Возбуждено уголовное дело о разглашении личных данных пользователей «Яндекс.Еды»
- В США подтвердили арест гражданина РФ Александра Винника
- Совет ЕС принял постановление о снижении спроса на газ на 15%
- Генсек Amnesty International поддержала доклад о преступлениях ВСУ
- В Казани с помощью нейросети выявляют рак груди на ранних стадиях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru