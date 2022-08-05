Таиланд заинтересован в импорте энергоресурсов из РФ

Таиланд очень заинтересован в импорте энергоресурсов и удобрений из РФ. Такое заявление сделал посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават, передает ТАСС.

По его словам, Таиланд заинтересован в нефти, газе и удобрениях. Вонгсинсават отметил, что по вопросу удобрений уже ведутся переговоры с российской стороной.

Ранее в мае российский министр экономического развития Максим Решетников заявил, что экономические санкции против Москвы могут способствовать быстрому достижению РФ и Таиландом совместно поставленной цели увеличения торгового до 10 миллиардов долларов.



