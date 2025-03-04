Песков: Нормализация отношений РФ и США должна предполагать отмену санкций
Нормализация двусторонних отношений России и США должна предполагать отмену санкционных ограничений. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Как напомнил представитель Кремля, Москва считает эти меры незаконными.
«Если говорить о нормализации... отношений, то их нужно освобождать от... негативного груза так называемых санкций», - указал Песков.
Пресс-секретарь подчеркнул, что российская сторона пока не слышала каких-либо официальных заявлений на этот счет.
Ранее президент США Дональд Трамп не исключил возможности снятия ряда санкций против РФ в рамках потенциального мирного соглашения.
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