Песков: Нормализация отношений РФ и США должна предполагать отмену санкций

Нормализация двусторонних отношений России и США должна предполагать отмену санкционных ограничений. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Как напомнил представитель Кремля, Москва считает эти меры незаконными.

«Если говорить о нормализации... отношений, то их нужно освобождать от... негативного груза так называемых санкций», - указал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что российская сторона пока не слышала каких-либо официальных заявлений на этот счет.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил возможности снятия ряда санкций против РФ в рамках потенциального мирного соглашения.

