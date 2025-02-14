Минфин США: Вашингтон хочет иметь долю в украинской экономике

По его словам, это может произойти, когда конфликт будет урегулирован. Он заявил, что хотел дать понять, что у Вашингтона есть доля, которая будет приносить прибыль. Она может распространяться на украинские госпредприятия, минералы и энергетику.

Ранее президент США Дональд Трамп включил нефть и газ в список интересующих США природных ресурсов Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

