Трамп включил нефть и газ в список интересующих США природных ресурсов Украины
Президент США Дональд Трамп включил нефть и газ Украины в дополнение к редкоземельным металлам, которые интересуют Вашингтон в качестве гарантий за американскую финансовую и военную помощь. Такую позицию он озвучил в общении с представителями СМИ в ночь на 13 февраля п московскому времени.
Глава Белого дома подчеркнул, что помощь Киеву продолжится, но под эти деньги должны быть предоставлены гарантии. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на днях Трамп заявил о возможной сделке с Киевом по редкоземельным металлам, которую он оценил в 500 миллиардов долларов.
Министр финансов США Скотт Бессент 12 февраля обсудил с Владимиром Зеленским экономическое инвестиционное соглашение, связанное с этими материалами. Президент Украины пообещал оперативно проработать этот документ и подписать его.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru