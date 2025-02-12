СМИ: Министр финансов США прибыл в Киев для обсуждения сделки с минералами
Министр финансов США Скотт Бессент прибыл в Киев для обсуждения возможной сделки между США и Украиной, сообщает агентство Reuters. В ходе поездки Бессент намерен обсудить соглашение о стратегических минералах, которое также охватывает энергетические активы и государственные предприятия Украины.
По данным агентства, одно из предложений может касаться использования подземных хранилищ Украины для хранения американского природного газа, что позволит США усилить свою роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Источник агентства отметил, что такие инициативы направлены на обеспечение экономической стабильности Украины и ее безопасности.
В начале февраля Трамп выразил интерес к добыче редкоземельных металлов на территории Украины, и в последующем украинские власти предложили Вашингтону доступ к этим ресурсам. Однако, как сообщал президент Украины Владимир Зеленский, значительная часть предложенных ресурсов находится на неподконтрольных Киеву территориях.
Также сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс 14 февраля планирует встретиться с Зеленским в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. В конференции также примет участие спецпосланник Трампа по Украине и России Кит Келлог, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru