СМИ: Министр финансов США прибыл в Киев для обсуждения сделки с минералами

Министр финансов США Скотт Бессент прибыл в Киев для обсуждения возможной сделки между США и Украиной, сообщает агентство Reuters. В ходе поездки Бессент намерен обсудить соглашение о стратегических минералах, которое также охватывает энергетические активы и государственные предприятия Украины.

По данным агентства, одно из предложений может касаться использования подземных хранилищ Украины для хранения американского природного газа, что позволит США усилить свою роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Источник агентства отметил, что такие инициативы направлены на обеспечение экономической стабильности Украины и ее безопасности.