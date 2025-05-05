Песков: Сделка США и Украины по природным ресурсам требует анализа

Соглашение США и Украины о доступе к природным ресурсам требует анализа. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Белый дом: США и Украина подписали сделку по природным ресурсам и созданию фонда

«Я... не знаком с текстом, не вникнув в детали, комментировать это соглашение невозможно. Пока не совсем понятно, о чем идет речь», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее представители Вашингтона и Киева подписали сделку по украинским недрам, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Соглашение предоставит США доступ к новым инвестпроектам по разработке природных ресурсов Украины, в том числе алюминия, графита, нефти и газа. Верховной раде предстоит ратифицировать документ.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:УкраинаСШАДмитрий Песков

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