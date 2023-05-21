Белый дом: команда Маккарти сделала отбросившие назад переговоры по госдолгу предложения
В США команда спикера Палаты представителей Кевина Маккарти сделала предложения, «отбросившие назад» переговоры с Белым домом по проблеме госдолга, сообщила пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер.
По ее словам, предложения содержали набор крайних однопартийных требований, которые никогда не могли бы быть приняты обеими палатами американского Конгресса. Отмечается, что Байден выдвигал предложения по сокращению дефицита бюджета.
Как сообщалось ранее, США в случае дефолта продолжат поддерживать Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru