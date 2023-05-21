Белый дом: команда Маккарти сделала отбросившие назад переговоры по госдолгу предложения

В США команда спикера Палаты представителей Кевина Маккарти сделала предложения, «отбросившие назад» переговоры с Белым домом по проблеме госдолга, сообщила пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер.

Байден уйдет пораньше с обеда лидеров G7 из-за госдолга

По ее словам, предложения содержали набор крайних однопартийных требований, которые никогда не могли бы быть приняты обеими палатами американского Конгресса. Отмечается, что Байден выдвигал предложения по сокращению дефицита бюджета.

Как сообщалось ранее, США в случае дефолта продолжат поддерживать Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:СШАКонгресс США

Горячие новости

Все новости

партнеры