Байден проведет повторные переговоры о предотвращении дефолта США

Президент США Джо Байден проведет повторные переговоры о повышении потолка госдолга со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти. Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, встреча пройдет в понедельник, 22 мая. Маккарти ранее заявил, что «продуктивно» переговорил с Байденом по вопросу предотвращения дефолта.

Потолок госдолга США составляет $31,4 триллиона. Минфин Соединенных Штатов предупредил, что с 1 июня не сможет обслуживать обязательства в полном объеме.

Байден на полях саммита G7 в Японии заявил, что он абсолютно спокоен относительно вероятности дефолта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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