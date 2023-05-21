Байден проведет повторные переговоры о предотвращении дефолта США
Президент США Джо Байден проведет повторные переговоры о повышении потолка госдолга со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, встреча пройдет в понедельник, 22 мая. Маккарти ранее заявил, что «продуктивно» переговорил с Байденом по вопросу предотвращения дефолта.
Потолок госдолга США составляет $31,4 триллиона. Минфин Соединенных Штатов предупредил, что с 1 июня не сможет обслуживать обязательства в полном объеме.
Байден на полях саммита G7 в Японии заявил, что он абсолютно спокоен относительно вероятности дефолта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru