Президент Колумбии назвал соглашение по металлам с США глупостью Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поступает «глупо», соглашаясь передавать прибыль от добычи редкоземельных металлов США, заявил президент Колумбии Густаво Петро в соцсети Х.

Петро отметил, что Зеленский «позволил манипулировать собой западным европейцам», а в итоге отдает «Украину американцам».

Трамп: Сделка США и Украины по редкоземельным металлам может достигать $1 трлн

«Глупость!», — возмутился Петро.

Ранее стало известно, что Зеленский может прилететь в Вашингтон на церемонию подписания сделки о полезных ископаемых с американским президентом Дональдом Трампом. Окончательное соглашение предусматривает создание фонда, в который Киев будет вносить 50% доходов от реализации полезных ископаемых. Первоначально США требовали долю в размере $500 млрд от потенциальных доходов Украины, Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: EPA / ТАСС
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