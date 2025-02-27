США рассчитывают на прибыль в $20 млрд от сделки с Украиной по ископаемым

Белый дом заявил, что ожидает, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам принесет США прибыль в размере около 20 миллиардов долларов, заявил директор национального экономического совета Кевин Хассетт в интервью телеканалу NewsNation.

По его словам, эти средства могут быть использованы для сокращения дефицита бюджета и уменьшения налогового бремени для американцев.