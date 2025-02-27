США рассчитывают на прибыль в $20 млрд от сделки с Украиной по ископаемым

Белый дом заявил, что ожидает, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам принесет США прибыль в размере около 20 миллиардов долларов, заявил директор национального экономического совета Кевин Хассетт в интервью телеканалу NewsNation.

По его словам, эти средства могут быть использованы для сокращения дефицита бюджета и уменьшения налогового бремени для американцев.

Трамп: Сделка США и Украины по редкоземельным металлам может достигать $1 трлн

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что соглашение с Украиной может в конечном итоге оцениваться в один триллион долларов.

В рамках сделки Киев и Вашингтон создадут совместный фонд восстановления, в который Украина будет направлять 50% доходов от своих природных ресурсов. США станут единственным бенефициаром фонда, а американское правительство возьмет на себя долгосрочные финансовые обязательства, стремясь обеспечить экономическую стабильность и процветание Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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