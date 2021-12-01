Минфин США считает уместным финансовое давление на Москву
Министерство финансов США находит уместным оказание финансового давления на Москву, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Минфина Джанет Йеллен.
Это связано с приписываемым правительству России наращиванием военного присутствия на украинской границе. Конгрессмен Уильям Хагерти обратился к Йеллен с надеждой, что она «направит мощный посыл» кабмину РФ о возможном оказании «мощного финансового давления» на Москву.
«Я согласна. Это будет уместно», — сказала министр.
Как сообщил президент России Владимир Путин, еще в начале года говорили о вводе войск РФ на Украину, но этого не случилось. По его словам, никто не будет испытывать угроз, если наладить отношения между странами.
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