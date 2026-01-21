Минфин США допустил введение тарифов до 500% для покупателей российской нефти
Президент США Дональд Трамп обладает правом ввести экстраординарные тарифы на российскую нефть без одобрения Сената.
Об этом заявил в Давосе американский министр финансов Скотт Бессент. По его словам, для этого достаточно закона IEEPA о чрезвычайных экономических полномочиях.
Хотя Конгресс рассматривает отдельный санкционный законопроект, Бессент считает, что он Трампу не нужен — у президента уже есть все рычаги для давления. Главной целью потенциальных пошлин может стать Китай — крупнейший импортер российской, иранской и ранее венесуэльской нефти, сообщает Forbes.
Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), принятый в 1977 году, дает главе США право ограничивать транзакции и замораживать активы в случае исключительной угрозы федеральной безопасности, внешней политике и экономике.
Ранее глава Минфина США назвал санкции ЕС против России провальными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мобильные операторы вводят плату за опцию безлимитного интернета
- Минфин США допустил введение тарифов до 500% для покупателей российской нефти
- В результате атаки на жилой дом в Адыгее пострадали восемь человек
- В Госдуме не подтвердили версию смерти новорожденных в Новокузнецке из-за инфекции
- Директор Долиной: Артистке нужно прийти в себя и поправить здоровье
- В Адыгее произошел пожар в многоквартирном доме после атаки БПЛА
- Долина заявила, что «устроилась хорошо»
- СМИ: Чубайс больше не является главой попечительского совета фонда Гайдара
- СМИ: В результате падения БПЛА на жилой дом под Краснодаром есть пострадавшие
- Лариса Долина выступила на концерте памяти Высоцкого в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru