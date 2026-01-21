Минфин США допустил введение тарифов до 500% для покупателей российской нефти

Об этом заявил в Давосе американский министр финансов Скотт Бессент. По его словам, для этого достаточно закона IEEPA о чрезвычайных экономических полномочиях.

Хотя Конгресс рассматривает отдельный санкционный законопроект, Бессент считает, что он Трампу не нужен — у президента уже есть все рычаги для давления. Главной целью потенциальных пошлин может стать Китай — крупнейший импортер российской, иранской и ранее венесуэльской нефти, сообщает Forbes.

Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), принятый в 1977 году, дает главе США право ограничивать транзакции и замораживать активы в случае исключительной угрозы федеральной безопасности, внешней политике и экономике.

Ранее глава Минфина США назвал санкции ЕС против России провальными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

