Минфин Белоруссии предложил ввести 40% подоходный налог для богатых

Минфин Белоруссии предлагает установить третью, максимальную ставку подоходного налога в размере 40% для граждан с годовым доходом свыше 600 тысяч белорусских рублей (около $200 тыс.). Об этом сообщил глава ведомства Юрий Селиверстов.

По его словам, базовая ставка в 13% сохранится для большинства населения — примерно 98% граждан, чьи доходы не превышают 350 тысяч рублей в год, отмечает RT.

Для доходов от 350 тысяч до 600 тысяч рублей будет действовать ставка 25%. В самую высокую категорию, по оценке Минфина, попадет около тысячи человек.

Кроме того, проект изменений в налоговый кодекс предусматривает повышение акцизов на табачные изделия: сигареты с фильтром и без — до 12%, изделия для нагревания — на 3%, а налоги на вейпы и жидкости для электронных сигарет — на 20%, чтобы сократить теневой оборот никотиновой продукции, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
