Минфин Белоруссии предложил ввести 40% подоходный налог для богатых

Минфин Белоруссии предлагает установить третью, максимальную ставку подоходного налога в размере 40% для граждан с годовым доходом свыше 600 тысяч белорусских рублей (около $200 тыс.). Об этом сообщил глава ведомства Юрий Селиверстов.

По его словам, базовая ставка в 13% сохранится для большинства населения — примерно 98% граждан, чьи доходы не превышают 350 тысяч рублей в год, отмечает RT.