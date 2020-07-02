Милонов сравнил Черногорию с Иудой из-за легализации однополых браков
Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью НСН усомнился в том, что после одобрения однополых браков Черногорию можно продолжать считать православной страной.
В Черногории легализовали однополые браки. Согласно закону, однополые пары смогут пользоваться теми же правами, что и гетеросексуальные пары, за исключением усыновления детей.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью НСН усомнился в том, что после принятия подобного закона Черногорию можно продолжать считать православной страной.
«Ранее такой опыт был уже у Греции и Кипра. Они тоже под давлением европейской общественности, минуя процедуру референдума, процедуру голосования, протащили эти нормы. В Черногории мнение людей мы тоже не знаем. А я считаю, что по поводу таких серьезных изменений, которые меняют семейные ценности, референдум быть должен.
Вот в России всенародное голосование по повод традиционных ценностей состоялось, у нас теперь прописано, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Можно ли вообще Черногорию считать православной страной? Иуда Искариот тоже долго считал себя последователем Христа, но он его предал, когда стало выгодно. Черногория ничем не отличается. Ведь когда ты признаешь однополые браки, ты публично отрекаешься от Бога. Я не думаю, что это приведет к благосостоянию Черногории», – прокомментировал он.
Чуть ранее о возможной легализации однополых браков заговорили в Грузии. С таким предложением выступил глава грузинской оппозиционной партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе. По его мнению, правом на регистрацию брака должны обладать все люди вне зависимости от сексуальных предпочтений и взглядов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru