Пушков вспомнил Зеленского в связи с однополыми семьями
Член Совфеда РФ Алексей Пушков оценил ответ британского МИД на заявление президента России Владимира Путина о том, что в России не будет легализации однополых браков, пока он стоит во главе государства. Сенатор в своем Twitter вспомнил по этому поводу шутку президента Украины Владимира Зеленского, когда тот был актером.
Пушков подчеркнул, Россия ничего не навязывает Великобритании, где, вероятно, хотят иметь «родителей 1 и 2» и детей без пола. При этом сенатор отметил, что, в свою очередь, российская сторона не примет чуждые ей понятия.
Он напомнил в этой связи миниатюру «Папа вам — не мама», в которой сыграл президент Украины, будучи актером. Пушков отметил правоту Зеленского, даже если тот позднее ради толирантности отказался от идеи миниатюры.
Сенатор обратил внимание на непонятный пафос заявления.
Ранее МИД Великобритании в ответ на слова Путина призвал международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств. Английские дипломаты отметили, что их государство гордится легализацией однополых браков.
Ранее лидер активистов ЛГБТ Николай Алексеев заявил НСН, что вопросы прав сексуальных меньшинств не должны выноситься на референдумы. Он пояснил, что считает их базовыми и фундаментальными.
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