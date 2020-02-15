Пушков вспомнил Зеленского в связи с однополыми семьями

Член Совфеда РФ Алексей Пушков оценил ответ британского МИД на заявление президента России Владимира Путина о том, что в России не будет легализации однополых браков, пока он стоит во главе государства. Сенатор в своем Twitter вспомнил по этому поводу шутку президента Украины Владимира Зеленского, когда тот был актером.

Пушков подчеркнул, Россия ничего не навязывает Великобритании, где, вероятно, хотят иметь «родителей 1 и 2» и детей без пола. При этом сенатор отметил, что, в свою очередь, российская сторона не примет чуждые ей понятия.