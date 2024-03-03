Миллиардер Илон Маск согласился с идеей расформировать НАТО

Американский бизнесмен Илон Маск поддержал идею миллиардера Дэвида Сакса о расформировании Организации Североатлантического договора (НАТО) вслед за давно прекратившей существование Организацией Варшавского договора.

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По мнению Маска, США стали убежищем для наиболее опасных преступников со всего мира.

«Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, была распущена», - прокомментировал Маск в соцсети Х (ранее Twitter) пост миллиардера Дэвида Сакса.

Он считает, что после распада Советского Союза в 1991 году «НАТО столкнулась с экзистенциальным кризисом: причины ее появления больше не существовало». Но, как отмечает Сакс, вместо расформирования альянс решил расшириться.

«А в замкнутом цикле расширение НАТО создаст враждебность, необходимую для оправдания», – отметил Дэвид Сакс.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение Североатлантического альянса, в частности, на территорию Украины, серьезно беспокоит Россию, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы государства.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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