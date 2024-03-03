Миллиардер Илон Маск согласился с идеей расформировать НАТО

По мнению Маска, США стали убежищем для наиболее опасных преступников со всего мира.

«Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, была распущена», - прокомментировал Маск в соцсети Х (ранее Twitter) пост миллиардера Дэвида Сакса.

Он считает, что после распада Советского Союза в 1991 году «НАТО столкнулась с экзистенциальным кризисом: причины ее появления больше не существовало». Но, как отмечает Сакс, вместо расформирования альянс решил расшириться.

«А в замкнутом цикле расширение НАТО создаст враждебность, необходимую для оправдания», – отметил Дэвид Сакс.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение Североатлантического альянса, в частности, на территорию Украины, серьезно беспокоит Россию, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы государства.



