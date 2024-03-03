Миллиардер Илон Маск согласился с идеей расформировать НАТО
Американский бизнесмен Илон Маск поддержал идею миллиардера Дэвида Сакса о расформировании Организации Североатлантического договора (НАТО) вслед за давно прекратившей существование Организацией Варшавского договора.
По мнению Маска, США стали убежищем для наиболее опасных преступников со всего мира.
«Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, была распущена», - прокомментировал Маск в соцсети Х (ранее Twitter) пост миллиардера Дэвида Сакса.
Он считает, что после распада Советского Союза в 1991 году «НАТО столкнулась с экзистенциальным кризисом: причины ее появления больше не существовало». Но, как отмечает Сакс, вместо расформирования альянс решил расшириться.
«А в замкнутом цикле расширение НАТО создаст враждебность, необходимую для оправдания», – отметил Дэвид Сакс.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение Североатлантического альянса, в частности, на территорию Украины, серьезно беспокоит Россию, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы государства.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин: Москвичи выбрали любимые места для зимнего отдыха в столице
- Миллиардер Илон Маск согласился с идеей расформировать НАТО
- В Ингушетии силовики ликвидировали шестерых боевиков
- Кириенко: Всемирный фестиваль молодежи собрал участников из почти 190 стран
- Дональд Трамп победил в Айдахо, Мичигане и Миссури
- Беспилотники над Питером: В небе северной столицы и Ленобласти сбивают БПЛА
- СМИ: на Западе в скором времени повторится «китайский шок»
- В Израиле допустили ужесточение позиции в отношении РФ
- «Стадия принятия»: Киев атакует Крым, на Западе пытаются смириться с проигрышем Украины
- Глава Ленобласти Дрозденко: Поражены цели над Финским заливом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru