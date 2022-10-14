Миллер: Возможно строительство нового участка «Северного потока»
Восстановление работы трубопровода «Северный поток» может потребовать строительства нового участка, поскольку после разрушения трубы нужно отрезать ее большой кусок, сообщил в эфире «Первого канала» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
По его словам, такого мнения придерживается целый ряд экспертов.
«Надо фактически отрезать очень большой кусок трубы, на большом расстоянии, и на этом участке строить новый», — сообщил руководитель компании.
На «Северных потоках» зафиксировали утечку газа в начале октября. По одной из версий, причиной ЧП стала диверсия, расследование продолжается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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