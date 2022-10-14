Миллер: Возможно строительство нового участка «Северного потока»

По его словам, такого мнения придерживается целый ряд экспертов.

«Надо фактически отрезать очень большой кусок трубы, на большом расстоянии, и на этом участке строить новый», — сообщил руководитель компании.

На «Северных потоках» зафиксировали утечку газа в начале октября. По одной из версий, причиной ЧП стала диверсия, расследование продолжается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

