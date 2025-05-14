Фетисов назвал предательством показ по ТВ матчей ЧМ по хоккею
Трансляция по российскому ТВ матчей чемпионата мира в условиях проведения спецоперации и с учётом отстранения сборной России является предательством. Как пишет РИА Новости, об этом заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
По его словам, он испытал шок, когда после трансляции финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором» кто-то переключил на трансляцию игры мирового первенства.
«Я уже говорю об этом третий год – зачем мы это делаем и для кого? Нас выгнали как собак, а мы ещё и транслируем эти матчи», - заключил парламентарий.
Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не допускать сборную России в программу чемпионатов мира под эгидой объединения в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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