Фетисов назвал предательством показ по ТВ матчей ЧМ по хоккею

Трансляция по российскому ТВ матчей чемпионата мира в условиях проведения спецоперации и с учётом отстранения сборной России является предательством. Как пишет РИА Новости, об этом заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Фетисов вспомнил, как столкнулся с ненавистью к советским спортсменам в 14 лет

По его словам, он испытал шок, когда после трансляции финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором» кто-то переключил на трансляцию игры мирового первенства.

«Я уже говорю об этом третий год – зачем мы это делаем и для кого? Нас выгнали как собак, а мы ещё и транслируем эти матчи», - заключил парламентарий.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не допускать сборную России в программу чемпионатов мира под эгидой объединения в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Чемпионат Мира По ХоккеюХоккейТелевидениеВячеслав Фетисов

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