Фетисов назвал предательством показ по ТВ матчей ЧМ по хоккею

По его словам, он испытал шок, когда после трансляции финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором» кто-то переключил на трансляцию игры мирового первенства.

«Я уже говорю об этом третий год – зачем мы это делаем и для кого? Нас выгнали как собак, а мы ещё и транслируем эти матчи», - заключил парламентарий.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не допускать сборную России в программу чемпионатов мира под эгидой объединения в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

