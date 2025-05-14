Умер основатель компании «У Палыча» Андрей Сульдин

Скончался основатель компании по производству кондитерской и кулинарной продукции «У Палыча» Андрей Сульдин. Ему было 56 лет. Об этом сообщила компания.

Бизнесмен умер в Самаре, сообщил РИА Новости представитель бренда. Точная причина смерти Сульдина не называется. Сообщается, что у предпринимателя были проблемы со здоровьем, в том числе диабет.

Ранее сегодня актрису Нину Гребешкову похоронили на Кунцевском кладбище Москвы.







