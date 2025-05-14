Власти Финляндии решили увеличить предельный возраст резервистов

Отмечается, что власти захотели продлить срок нахождения солдат и офицеров в армейском резерве до 65 лет. В данный момент он составляет 50 и 60 лет соответственно.

Уточняется, что эта мера поможет увеличить количество резервистов до 1 млн человек к 2031 году, а также сохранит ключевых специалистов и инструкторов в армии. Предложение рассмотрят в парламенте страны в конце июня этого года.

Ранее власти Финляндии предложили украинцам валить лес, напоминает НСН.

