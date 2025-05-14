Власти Финляндии решили увеличить предельный возраст резервистов
Правительство Финляндии выступило с предложением повысить предельный возраст для резервистов. Об этом сообщило финское новостное агентство Yle.
Отмечается, что власти захотели продлить срок нахождения солдат и офицеров в армейском резерве до 65 лет. В данный момент он составляет 50 и 60 лет соответственно.
Уточняется, что эта мера поможет увеличить количество резервистов до 1 млн человек к 2031 году, а также сохранит ключевых специалистов и инструкторов в армии. Предложение рассмотрят в парламенте страны в конце июня этого года.
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