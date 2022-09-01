Миллер: Siemens не сможет регулярно ремонтировать турбины для «Северного потока»
Компании Siemens не сможет регулярно выполнять ремонт агрегатов для трубопровода «Северный поток», сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера.
По его словам, компании негде проводить эти работы. Как отметил глава компании, западные страны ввели уже столько анкций, что уже сами в них запутались и попали в собственную ловушку. Миллер отметил, что сейчас компрессорная станция «Портовая» работает только на 20% от своей мощности из-за ограничительных мер.
Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, европейские санкции стали причиной приостановки работы газопровода «Северный поток». Поставки газа по трубопроводу не будут осуществляться до 3 сентября.
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