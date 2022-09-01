Миллер: Siemens не сможет регулярно ремонтировать турбины для «Северного потока»

По его словам, компании негде проводить эти работы. Как отметил глава компании, западные страны ввели уже столько анкций, что уже сами в них запутались и попали в собственную ловушку. Миллер отметил, что сейчас компрессорная станция «Портовая» работает только на 20% от своей мощности из-за ограничительных мер.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, европейские санкции стали причиной приостановки работы газопровода «Северный поток». Поставки газа по трубопроводу не будут осуществляться до 3 сентября.

