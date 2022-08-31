В Кремле обвинили Европу в приостановке «Северного потока»

Европейские санкции стали причиной приостановки работы газопровода «Северный поток». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Газпром» прекратил поставку газа по «Северному потоку-1»

С 31 августа прокачка топлива по «Северному потоку» прекратилась из-за проведения планового ремонта на компрессорной станции (КС) «Портовая», отмечает телеканал 360. Поставки газа по трубопроводу не будут осуществляться до 3 сентября.

«До этой ситуации (временного прекращения поставок. - НСН) европейцев довели именно их же санкции, их собственные санкции», — приводит слова Пескова ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный ПотокГазопроводЕвропаДмитрий Песков
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