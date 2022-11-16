Глава МИД Венгрии заявил о возобновлении поставок нефти по трубопроводу «Дружба»

По его словам, пока топливо поступает «под низким давлением».

«Технические специалисты работают над тем, чтобы поставка вновь выполнялась под полным давлением и в нормальном режиме», - добавил Сийярто.

Ранее глава венгерского МИД заявил, что прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» была остановлена из-за повреждения трансформаторной станции, сообщает RT.