Глава МИД Венгрии заявил о возобновлении поставок нефти по трубопроводу «Дружба»
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в страну возобновились, сообщает РИА Новости.
По его словам, пока топливо поступает «под низким давлением».
«Технические специалисты работают над тем, чтобы поставка вновь выполнялась под полным давлением и в нормальном режиме», - добавил Сийярто.
Ранее глава венгерского МИД заявил, что прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» была остановлена из-за повреждения трансформаторной станции, сообщает RT.
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