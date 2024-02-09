МИД Венгрии посоветовал США разобраться с антисемитизмом в своей стране

Министр иностранных дел Петер Сийярто призвал руководство США не обвинять другие страны в антисемитизме и не готовить доклады о правах и свободах за рубежом, а посмотреть на рост антисемитских настроений в своей стране. Об этом политик заявил в ходе встречи со спикером израильского Кнессета (парламента) Амиром Оханом, сообщило агентство ТАСС.

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Дипломат подчеркнул, что количество антисемитских актов существенно увеличилось и в Западной Европе, и в США после начала израильско-палестинского конфликта. При этом в США количество таких случаев выросло на 300%.

Сийярто заверил, что Венгрия — самое безопасное место для еврейских общин в Европе. Он также посулил Охану всяческую поддержку Израиля в дальнейшем.

Ранее группа еврейских студентов Гарвардского университета подала в суд на вуз из-за всплеска антисемитизма среди других учащихся.

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ФОТО: РИА Новости
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