МИД Венгрии посоветовал США разобраться с антисемитизмом в своей стране

Дипломат подчеркнул, что количество антисемитских актов существенно увеличилось и в Западной Европе, и в США после начала израильско-палестинского конфликта. При этом в США количество таких случаев выросло на 300%.

Сийярто заверил, что Венгрия — самое безопасное место для еврейских общин в Европе. Он также посулил Охану всяческую поддержку Израиля в дальнейшем.

Ранее группа еврейских студентов Гарвардского университета подала в суд на вуз из-за всплеска антисемитизма среди других учащихся.

