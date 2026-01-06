МИД Венесуэлы: Одержана победа на заседании Совбеза ООН
Венесуэла одержала убедительную победу на заседании Совета Безопасности ООН, сообщил в Telegram глава МИД Иван Хиль.
По его словам, мир встал на сторону Каракаса, признав недавние действия США противоречащими международному праву. Дипломат указал, что операция от 3 января является «прямой агрессией», посягающей на Устав ООН, права человека и неприкосновенность президента.
«Право было на нашей стороне, и мы будем продолжать защищать суверенитет Венесуэлы», — отметил Хиль.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает некорректным сравнивать российскую военную операцию на Украине с действиями США в Венесуэле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Украина столкнулась с вакуумом власти после ударов по энергетике
- СМИ: Впервые за четверть века поляки массово уезжают из Германии
- МИД Венесуэлы: Одержана победа на заседании Совбеза ООН
- Малюк пригрозил новыми ударами по России после ухода с поста главы СБУ
- Премьер Чехии обвинил посла Украины в нарушении дипломатического этикета
- СМИ: Суд над Мадуро в США может начаться не ранее 2027 года
- Ахмат Кадыров назначен и.о. вице-премьера правительства Чечни
- Суд разрешил консульский доступ к Мадуро и его супруге в США
- «Чебурашка 2» побил рекорд по скорости кассовых сборов
- Адвокат заявил о переломах у супруги Мадуро после задержания в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru