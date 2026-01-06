По его словам, мир встал на сторону Каракаса, признав недавние действия США противоречащими международному праву. Дипломат указал, что операция от 3 января является «прямой агрессией», посягающей на Устав ООН, права человека и неприкосновенность президента.

«Право было на нашей стороне, и мы будем продолжать защищать суверенитет Венесуэлы», — отметил Хиль.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает некорректным сравнивать российскую военную операцию на Украине с действиями США в Венесуэле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

